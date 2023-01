Fußgängerin von Auto erfasst: Lenker war betrunken

Verletzte Frau mit Rettung ins Spital

Die Frau wurde vom Wagen erfasst, wodurch sie zu Sturz kam und Verletzungen an der Hand erlitt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die Einheimische mit der Rettung ins Krankenhaus Hall eingeliefert. „Ein beim 49-jährigen Autolenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv“, so die Polizei abschließend.