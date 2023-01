1 Mio. Menschen protestierten gegen Pensionsreform

Nach Angaben des Innenministeriums demonstrierten landesweit 1,12 Millionen Menschen, 80.000 davon in Paris. Der Generalsekretär des Gewerkschaftsbunds CGT, Philippe Martinez, schätzte die Zahl der Demonstranten in ganz Frankreich auf „mehr als zwei Millionen“. Laut CGT demonstrierten in Paris 400.000 Menschen.