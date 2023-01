Frankreich: Streik gegen geplante Pensionsreform

In Frankreich hat am Donnerstagvormittag ein Großstreik gegen die geplante Pensionsreform begonnen. Der Fährverkehr am Ärmelkanal zwischen Calais und Dover kam in den Morgenstunden wegen des landesweiten Streiktages zum Stillstand. Erwartet wird, dass sich bis zu 750.000 Menschen an dem Streik gegen das wohl wichtigste Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron beteiligen.