Opposition genervt: „Dieser Ausschuss ist zu Ende“

Die letzten Züge des ÖVP-U-Ausschusses werden nicht als Sternstunde des österreichischen Parlamentarismus in Erinnerung bleiben. Am Mittwoch boykottierte die ÖVP eine Geschäftsordnungssitzung, auf der über weitere Ladungen beraten werden sollte, der Notfalltermin der Fraktionsführer am Donnerstag endete im Chaos. Die Wortmeldungen danach waren schmallippig bis frustriert, der Glanz des jüngst wiedereröffneten Hohen Hauses scheint nach nicht einmal einer Woche bereits verblasst.