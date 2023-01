Landbauer fordert Mikl-Leitner zum Rücktritt auf

Von struktureller Korruption, eiskalter Manipulation und skrupellosem Machtmissbrauch spricht Landbauer in der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag. Für ihn sei es glasklar: „Die Freiheitlichen in Niederösterreich fordern den sofortigen Rücktritt von Johanna Mikl-Leitner als Landeshauptfrau.“ Mit einem Zitat von Abraham Lincoln vergleicht er den Machtmissbrauch Mikl-Leitners: „Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.“