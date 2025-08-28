Chefin von US-Gesundheitsbehörde entlassen

Vier weitere Rücktritte

Im Streit über diesen Kurs traten nun auch vier weitere ranghohe Vertreterinnen und Vertreter der Behörde zurück. Darunter sind die Medizinische Leiterin Debra Houry, und der Direktor des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen, Demetre Daskalakis. In ihrem Rücktrittsschreiben thematisierten sie die zunehmende Verbreitung von Fehlinformationen im Gesundheitsbereich, vor allem zu Impfungen.