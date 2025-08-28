Ebenholz-Bäume durch Gier nach Elfenbein bedroht

Verantwortlich dafür sind vor allem zwei Faktoren: In Gebieten, in denen viel gejagt wird, gibt es weniger Elefanten – aber auch weniger Raubtiere, die Nagetiere oder Antilopen fressen. Dadurch gibt es mehr Nagetiere und Antilopen, die fressen viele Ebenholz-Samen. Die Samen werden dabei allerdings – anders als von den Elefanten – zerkleinert und können über den Kot nicht mehr weiterverbreitet werden.