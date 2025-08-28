Ebenholz-Bäume durch Gier nach Elfenbein bedroht

Die Afrikanischen Waldelefanten sind vom Aussterben bedroht dank der Gier nach Elfenbein. Das gefährdet auch die Ebenholz-Bäume, wie ein Forschungsteam jetzt herausgefunden hat.
Der Grund dafür: Die Elefanten fressen die Ebenholz-Früchte und verbreiten die Samen mit ihrem Kot. Das schreibt ein internationales Forschungsteam mit österreichischer Beteiligung im Fachjournal „Science Advances“.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nennen die Dickhäuter „Ökosystem-Ingenieure“ Denn die Elefanten tragen zur Schaffung und Erhaltung von Wald-Lebensräumen bei. Das Problem: In den vergangenen drei Jahrzehnten ist die Population des Afrikanischen Waldelefanten um dramatische 86 Prozent zurückgegangen. Das Risiko, dass er bald aussterben wird, ist extrem hoch.
Wenn der Elefant ausstirbt, ist auch Ebenholz bedroht. „Wir konnten zeigen, dass Elefanten untrennbar mit dem Regenerationserfolg von Ebenholz verbunden sind“, sagte Studien-Co-Autor Simon Jansen vom Institut für Waldbau der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien.
Mehr Ebenholz in Schutzgebieten
In der Studie wurden in Kamerun vier Flächen untersucht, zwei in einem Schutzreservat, zwei außerhalb davon. Die Forscherinnen und Forscher beobachteten, dass es in den Gebieten mit starkem menschlichen Einfluss viel weniger Ebenholz-Jungpflanzen gibt als in Schutzreservaten.
Verantwortlich dafür sind vor allem zwei Faktoren: In Gebieten, in denen viel gejagt wird, gibt es weniger Elefanten – aber auch weniger Raubtiere, die Nagetiere oder Antilopen fressen. Dadurch gibt es mehr Nagetiere und Antilopen, die fressen viele Ebenholz-Samen. Die Samen werden dabei allerdings – anders als von den Elefanten – zerkleinert und können über den Kot nicht mehr weiterverbreitet werden.
Ebenholz-Bäume können viel Kohlenstoff speichern, dadurch ist weniger CO₂ in der Luft. Durch Abholzung und Übernutzung wegen ihres wertvollen, tiefschwarzen Holzes ist diese Baumart erheblich bedroht.
