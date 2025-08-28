Biathlon-Quotenplätze für Winterspiele stehen fest

IndyCar-Sensation als Teamkollege von Verstappen?
Er meldet sich zu Wort
Österreichs Biathlon-Elite wird Ende November mit der Gewissheit in den Weltcup-Auftakt gehen, dass es für die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina für die in Antholz angesetzten Bewerbe bei den Frauen fünf und bei den Männern vier Quotenplätze gibt.
Simon Eder und Co. haben einen fünften Spot mit Platz elf im Nationen-Ranking 2024/25 um einen Rang verpasst. Lisa Hauser und Co. kamen auf Rang sieben. Die jeweils drei Top-Nationen haben jeweils sechs Quotenplätze ergattert.
Ein wenig Ärger herrscht unterdessen auch in Deutschland. Während das Frauen-Team das Maximum von sechs Olympia-Starterinnen ergattert hat, gibt es für die Herren lediglich fünf Startplätze. Für die stolze Biathlon-Nation durchaus bitter.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.