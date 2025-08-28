Bullen präsentieren neues Europacup-Outfit

Der FC Red Bull Salzburg stellte am Donnerstag sein neues Outfit für die Europa League vor. Trikot, Hose und Stutzen sind in unterschiedlichen Rot-Tönen gehalten, das Design wurde laut Klub von Länderflaggen inspiriert.
Unter dem Motto „Raise your flag“ präsentierte der FC Red Bull Salzburg Mittwoch seine neue Wäsch‘ für die internationalen Auftritte.
Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch, die der Europa-League-Auslosung am Freitag (13 Uhr) in Monaco entgegenfiebert, wird auf internationalem Parkett in Rot auflaufen.
139,95 Euro für Authentic-Trikot
„Das Design wurde von Länderflaggen inspiriert und steht für mehr als nur Farben und Stoff. Es ist ein Symbol für unsere Mannschaft, die Talente aus aller Welt vereint. Jeder Spieler bringt seine eigene Geschichte, seine Herkunft und seine Flagge mit. Gemeinsam bilden wir ein Team, das zeigt, wie stark Vielfalt sein kann, wenn auf dem Platz alle gemeinsam alles geben“, heißt es in einer Aussendung des Klubs.
Wer ein – unbeflocktes – Authentic-Trikot erwerben will, muss 139,95 Euro dafür berappen. Die „Replica“-Version ist um 94,95 Euro zu haben. Wer das Jersey mit einem Spielernamen beflocken will, zahlt 12,95 Euro drauf, für eine individuelle Beschriftung werden 17,95 Euro fällig. Der Europa-League-Patch kostet noch einmal 10,00 Euro extra.
