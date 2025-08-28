Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ganz in Rot

Bullen präsentieren neues Europacup-Outfit

Salzburg
28.08.2025 11:25
Stefan Lainer im neuen Bullen-Trikot.
Stefan Lainer im neuen Bullen-Trikot.(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Der FC Red Bull Salzburg stellte am Donnerstag sein neues Outfit für die Europa League vor. Trikot, Hose und Stutzen sind in unterschiedlichen Rot-Tönen gehalten, das Design wurde laut Klub von Länderflaggen inspiriert.

0 Kommentare

Unter dem Motto „Raise your flag“ präsentierte der FC Red Bull Salzburg Mittwoch seine neue Wäsch‘ für die internationalen Auftritte.

Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch, die der Europa-League-Auslosung am Freitag (13 Uhr) in Monaco entgegenfiebert, wird auf internationalem Parkett in Rot auflaufen.

Lesen Sie auch:
Die Bullen mühten sich lange in Dornbirn, setzten sich am Ende aber mit 3:1 durch.
„Krone“-Noten
Salzburgs Joker erwiesen sich als Trumpf-Asse
27.08.2025

139,95 Euro für Authentic-Trikot
„Das Design wurde von Länderflaggen inspiriert und steht für mehr als nur Farben und Stoff. Es ist ein Symbol für unsere Mannschaft, die Talente aus aller Welt vereint. Jeder Spieler bringt seine eigene Geschichte, seine Herkunft und seine Flagge mit. Gemeinsam bilden wir ein Team, das zeigt, wie stark Vielfalt sein kann, wenn auf dem Platz alle gemeinsam alles geben“, heißt es in einer Aussendung des Klubs.

Wer ein – unbeflocktes – Authentic-Trikot erwerben will, muss 139,95 Euro dafür berappen. Die „Replica“-Version ist um 94,95 Euro zu haben. Wer das Jersey mit einem Spielernamen beflocken will, zahlt 12,95 Euro drauf, für eine individuelle Beschriftung werden 17,95 Euro fällig. Der Europa-League-Patch kostet noch einmal 10,00 Euro extra.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
169.946 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
94.807 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.551 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1878 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1858 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1766 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf