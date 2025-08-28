Bullen präsentieren neues Europacup-Outfit

139,95 Euro für Authentic-Trikot

„Das Design wurde von Länderflaggen inspiriert und steht für mehr als nur Farben und Stoff. Es ist ein Symbol für unsere Mannschaft, die Talente aus aller Welt vereint. Jeder Spieler bringt seine eigene Geschichte, seine Herkunft und seine Flagge mit. Gemeinsam bilden wir ein Team, das zeigt, wie stark Vielfalt sein kann, wenn auf dem Platz alle gemeinsam alles geben“, heißt es in einer Aussendung des Klubs.