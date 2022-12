Missbrauchsvorwürfe gegen Direktor von Musikschule

Mikl-Leitner: „Dulden so ein Verhalten nicht“

Mikl-Leitner gab laut ORF an, nichts von den Vorwürfen gewusst zu haben - sie habe erst am Dienstagabend davon erfahren und sofort ein Gespräch mit der Obfrau des Gemeindeverbandes geführt. „Das sind schwere Vorwürfe, und da erwarte ich hundertprozentige Aufklärung“, sagte Mikl-Leitner. „Als Landeshauptfrau und Mutter zweier Töchter sage ich ganz deutlich, dass wir so ein Verhalten in unserem Land nicht dulden.“ Man werde für lückenlose Aufklärung sorgen.