Neues Angebot für Alaba! Wechselt er doch noch?

Alaba in einem Dilemma

Im Hinblick auf die wichtige WM-Qualifikation mit dem ÖFB-Team und eine mögliche WM im Sommer 2026 braucht der Österreicher jede Menge Spielpraxis – vor allem nach seinen langwierigen Verletzungen. Bei Real schmorte Alaba zuletzt nur auf der Bank, die „Königlichen“ würden ihren Topverdiener, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, gerne noch in diesem Sommer verkaufen.