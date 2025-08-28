Vorteilswelt
Rätselraten um Zukunft

Neues Angebot für Alaba! Wechselt er doch noch?

Fußball International
28.08.2025 11:15
David Alaba
David Alaba(Bild: Birbaumer Christof)

Es herrscht weiter großes Rätselraten um die Zukunft von David Alaba: Laut Medienberichten hat Serie-A-Traditionsklub Fiorentina ein Auge auf den Real-Madrid-Legionär geworfen.

Wie „Defensa Central“ berichtet, gibt es ein neues Angebot für David Alaba. Die Fiorentina soll bereits bei Real Madrid angefragt haben, von einem Zweijahresvertrag ist die Rede. Damit reagiert der Serie-A-Verein auf den bevorstehenden Abgang von Abwehrmann Pietro Comuzzo, der vor einem Wechsel in die Wüste stehen soll.

Alaba in einem Dilemma
Im Hinblick auf die wichtige WM-Qualifikation mit dem ÖFB-Team und eine mögliche WM im Sommer 2026 braucht der Österreicher jede Menge Spielpraxis – vor allem nach seinen langwierigen Verletzungen. Bei Real schmorte Alaba zuletzt nur auf der Bank, die „Königlichen“ würden ihren Topverdiener, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, gerne noch in diesem Sommer verkaufen.

Zieht es Alaba, der eigentlich keinen Abgang anstrebt und sich beim spanischen Topklub durchbeißen will, nun vielleicht nach Italien? Fest steht: Die Zeit drängt, das Transferfenster schließt in wenigen Tagen …

