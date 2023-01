Kitzbühel: Sogar vom Himmel schauen Kameras zu

Für den Speed wird es auch heuer bei den Live-Übertragungen der beiden Streif-Abfahrten eine permanente Geschwindigkeits-Anzeige geben - für die Mausefalle hat sich Kögler einen neuen Trick einfallen lassen: Ein Kamera-Kran wurde beim berühmten Streif-Sprung aufgestellt. Mit fünf Meter Höhe und einem 12 Meter langen Arm. Die Kamera soll den Läufer bei der Anfahrt verfolgen und dann quasi mit ihm in die Tiefe springen. Dafür muss der Kranführer aufspringen! Da warten in der Kitz-Woche 180 Sprünge auf den Mann am Kran. „Er sieht’s als Fitness-Programm“, so Kögler.