Kitzbühel-Rennen: Wetter nicht schlecht, aber ...

Doch nach derzeitigem Stand dürfte der Nebel eher im Startbereich zu finden sein als im unteren und somit ein geringeres Problem darstellen. Der Neuschnee werde sich in den kommenden Tagen in Grenzen halten, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sollte es in höheren Lagen rund zehn Zentimeter schneien.