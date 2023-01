Keine „gmahte Wiesn“ für Kaiserwetter in Kitzbühel

Maximal zehn Zentimeter - vor allem in höheren Lagen - erwartete die Meteorologin noch diese Woche, nachdem „Frau Holle“ in der Nacht auf Mittwoch bereits die prognostizierten zehn Zentimeter im oberen Teil der Streif und fünf Zentimeter in der Stadt „ausgeschüttelt“ hatte. Mit „schwachen Störungen“ hinsichtlich der Bewölkung müsse man rechnen, so Lentner. Natürlich könne man nicht ausschließen, dass „irgendwo in der Strecke Nebel bleibt“, spielte die Expertin vor allem auf den Samstag an, zeigte sich aber weiter zuversichtlich, dass dieser eher im Startbereich zu finden sein wird als weiter unten bzw. entlang der Abfahrtsstrecke.