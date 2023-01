Pflegeheim-Bewohnerin (57) unter Mordverdacht

Bei dem Brand waren zwei Männer (73 und 88 Jahre) und eine Frau (53) ums Leben gekommen, elf Bewohner des Hauses in Reutlingen wurden verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen sei das Feuer am Dienstag gegen 19.40 Uhr im Obergeschoß des Hauses im Zimmer der Verdächtigen, die selbst schwer verletzt wurde, ausgebrochen. Weitere kriminaltechnische Ermittlungen dauerten an.