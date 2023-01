Deutschkreutz: Grünes Lob für die Grenzschützer

Keine Straftaten trotz Aufgriffen

Sowohl Gasser als auch Huber bestätigen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl stark vom Ort der Aufgriffe abhängig ist. Im Bezirk Neusiedl am See finden diese nämlich fernab der Ortschaften statt, während sie im Bezirk Oberpullendorf direkt in den Grenzgemeinden passieren. Trotz der vielen Aufgriffe würde es aber nicht zu Straftaten kommen.