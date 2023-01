Opfer ins Spital geprügelt: U3-Schläger gesucht

Ein Angriff in einer Wiener U-Bahn hat für einen 61 Jahre alten Mann mit schweren Verletzungen im Krankenhaus geendet. Das Opfer war am helllichten Tag in einem Waggon der U3 mit Fäusten und Füßen von einem Unbekannten attackiert worden. Die Polizei hat Fotos des Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.