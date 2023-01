Walkner: „Verlor plötzlich das Gefühl im Fuß“

Bist du nach dem ersten Sturz zu viel Risiko eingegangen?

Nein, das war einfach eine extrem blöde Situation. Eine unübersichtliche Abrisskante mit Gegenhang, nicht besonders schnell. Etwas, was du fünfmal am Tag springst, aber diesmal hat alles blöd zusammengespielt. Ich bin schon noch gefahren wie um das Podium, weil ich bei hundert Prozent am besten funktioniere. Aber der erste Sturz am zweiten Tag war eigentlich ärger, weil ich da mit 110 km/h und 22G im Steinfeld eingeschlagen bin.