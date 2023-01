Walkner: „Die schlimmsten Stunden meines Lebens“

Walkner war schon auf der zweiten Etappe der Rallye in Saudi-Arabien gestürzt, hatte das Traditionsrennen aber trotz einer Handgelenksverletzung fortgesetzt. Auf dem vorletzten Teilstück erwischte es ihn bei Kilometer 55 in den Sanddünen noch schlimmer. „Wie es einfach so verfuchst sein wollte bei dieser ganzen Dakar schon, habe ich eine kleine Abrisskante übersehen - gar nicht schlimm“, schilderte der KTM-Pilot den Hergang. „Ich bin relativ stumpf und langsam in den Gegenhang reingesprungen.“ Weil die Tanks noch sehr voll waren, habe das Motorrad aber durchgeschlagen und er sei auf die Sitzbank geknallt.