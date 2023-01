Aus bei Rallye Dakar! Walkner schwer gestürzt

Schon am zweiten Tag dieser 45. Dakar hatte sich Walkner bei einem Sturz Absplitterungen im Handgelenk zugefügt, war dennoch weitergefahren. Und war auf der fünften und zwölften Etappe jeweils als Vierter sogar nur knapp am Podest vorbeigeschrammt. Auf der 13. Etappe folgte das vorzeitige Aus: Beim Sprung von einer Sand-Düne in die nächste dürfte der Salzburger zu schnell gewesen sein - und crashte fatal! Nach dem Abtransport mit dem Helikopter der Rennveranstalter setzte KTM-Motorsportberater Heinz Kinigadner alle Hebel in Bewegung. „Wir haben die komplette Rettungskette aktiviert, also auch die saudische Regierung eingeschaltet. Hiasi wird ins Spital nach Damman geflogen, dort erst einmal ein Scan gemacht.“