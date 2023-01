Gesundheitssystem: Heilkur statt runder Tisch

Was ist nur los in diesem Land? Wir sehen Bilder (in Lienz), wo eine lange Menschenkette ansteht, um einen Termin beim Augenarzt zu erhalten, weil es zu wenige gibt. Bilder, die eher aus Kriegsgegenden bekannt sind, wo angestanden wird, um Essen zu kriegen. Alarmstufe Rot dieser Tage auch was die zahnärztliche Versorgung betrifft. Es scheitert angeblich an 500.000 Euro. Sicherlich sehr viel Geld! Aber wohl nicht, wenn es um die gesundheitliche Grundversorgung der Bürger im Lande geht. Da wird auf anderen Ebenen wesentlich mehr für wesentlich unwichtigere Dinge ausgegeben.