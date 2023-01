Zahnklinik: Ab Februar keine Nachtdienste mehr

Folgendes wird darin vom Land gefordert: Ausbau der bedarfsgerechten Versorgung sowie ein niederschwelliger Zugang für Patienten mit besonderen Bedürfnissen, die Sicherstellung der zahnärztlichen Versorgung in Wohnortnähe sowie die Reduktion der Wartezeiten für Narkosesanierungen. „Wir konnten seither weitere niedergelassene Zahnärzte an Land ziehen. Jedoch mangelt es an der Bereitstellung der nötigen OP-Kapazitäten in der eigentlich vereinbarten Form an den Krankenhäusern und Tirol Kliniken – wohl ein coronabedingtes Umsetzungsproblem.“