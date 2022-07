Notambulanz der Zahnklinik steht vor dem Aus

Wer außerhalb normaler Ordinationszeiten unerträgliche Zahnschmerzen bekommt oder sich Zähne ausschlägt, der fährt in die Innsbrucker Zahnklinik. Zumindest war das bisher so. Nun steht im Raum, dass die Notfallambulanz der Klinik am Wochenende und in der Nacht geschlossen bleiben soll. „Sie wollten das schon im März einstellen“, berichtet Paul Hougnon, der Präsident der Tiroler Zahnärztekammer, auf „Krone“-Nachfrage. Dann hätte sich Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi für eine Lösung eingesetzt und Fachleute für ein Gespräch an einen Tisch geholt. Eine Verlängerung bis September konnte man damals heraushandeln. Dann müsse man schauen.