52 Festnahmen, Anzeigen - und Gesetzesänderung?

52 Festnahmen wurden bei den Einsätzen in Wien ausgesprochen und mehr als 200 Anzeigen erstattet. 850 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, so das Innenministerium. „Die Polizistinnen und Polizisten haben in den letzten Tagen in schwierigen und sensible Situationen konsequente Arbeit geleistet. Ich danke allen an den Einsätzen beteiligten Beamtinnen und Beamten für ihre Professionalität und ihr Fingerspitzengefühl beim Einschreiten“, sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).