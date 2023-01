Aktivisten wollten Autobahn lahmlegen: Gescheitert

Die Blockadewelle läuft seit Montag. An diesem Tag hatten sich Aktivisten vor mehreren Wiener Schulen auf die Straße geklebt und ein Umdenken im Hinblick auf den Klimaschutz gefordert. Am Dienstag sorgten die Teilnehmer für einen Verkehrsstillstand am Praterstern, am Mittwoch am Wiener Gürtel.