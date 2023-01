Schwarz debütiert, wann folgt Olympia-Held Strolz?

Geht es nach ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer, ist der Kärntner aber nicht der einzige „Zick-Zack“-Fahrer, mit Speedtalent. „Auch Johannes Strolz hat Potenzial auf der Abfahrt“, sagt der 48-Jährige und verrät: „Strolzi ist im Herbst in Sölden mitgefahren und war dort auf Anhieb schnell. Auch in den Gleitpassagen.“ Wie stark der 30-jährige Vorarlberger auf den 2,15 Meter-Latten sein kann, bewies er schon bei seinem Kombi-Olympiasieg letzten Februar in Peking. Damals verlor er in der Abfahrt als Vierter nur 0,75 Sekunden auf Aleksander Aamodt Kilde - und war zwei Zehntel schneller als der Lauberhorn-Debütant Schwarz.