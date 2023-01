Jugendliche provozieren Polizeieinsatz im Gericht

Die zahlreichen in unterschiedlichen Konstellationen verübten Straftaten hätten „einen enormen Aufwand für Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht“ ausgelöst. Das ist auch im Verhandlungssaal zu sehen: Ein halbes Dutzend Polizisten in Schutzausrüstung beobachtete von den Besucher-Bänken das Geschehen - auch um kichernde Freunde der Angeklagten vom Fotografieren abzuhalten. Laut Richterin seien zuletzt solche Prozess-Aufnahmen in sozialen Medien aufgetaucht. Auch im Gerichtssaal war ein mangelnder Respekt gegenüber Behörden beobachtbar.