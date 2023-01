Angeklagter (15): „Hab ihn einfach geschlagen“

Zwölf Raubüberfälle, 13 Körperverletzungen und zehn Diebstähle: „Eine Fülle an Vorwürfen“ erhebt Ankläger Sebastian Wolfsteiner gegen eine achtköpfige Jugendbande zwischen 14 und 17 Jahren – darunter drei Österreicher, zwei Afghanen und je ein Syrer, Albaner und Rumäne. Wolfsteiner spricht beim Prozess am Dienstag nur von der „Spitze des Eisbergs“. Die zahlreichen in unterschiedlichen Konstellationen verübten Straftaten haben „einen enormen Aufwand für Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht“ ausgelöst. Das ist auch im Verhandlungssaal zu sehen: Ein halbes Dutzend Polizisten in Schutz-Ausrüstung beobachteten von den Besucher-Bänken das Geschehen – auch um kichernde Freunde der Angeklagten vom Fotografieren abzuhalten. Laut Richterin seien zuletzt solche Prozess-Aufnahmen in Sozialen Medien aufgetaucht. Auch im Prozesssaal war ein mangelnder Respekt gegenüber Behörden beobachtbar.