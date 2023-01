Opfer von Liebesschwindler landete auf Anklagebank

Mittlerweile fragt sie sich wohl selbst, wie sie so naiv sein konnte. Ida (Name geändert), eine in Tirol lebende Ungarin, verlor im Internet ihr Herz an einen Unbekannten namens „Jeffrey Strad“ und wurde regelrecht abgezockt. Doch nicht der Liebesschwindler, sondern das Opfer selbst musste sich nun schon zum zweiten Mal in Innsbruck vor Gericht verantworten.