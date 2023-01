Bundesheer könnte Truppen im Kosovo verstärken

Kurti will aufgrund der angespannten Sicherheitslage im Norden des Landes und der Präsenz pro-russischer Kräfte eine höhere Truppenpräsenz. In einer gemeinsamen Pressekonferenz bot sich Nehammer als Gesprächspartner mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic an, „um in dem Konflikt zwischen Pristina und Belgrad Brücken zu bauen.“ Serbien und der Kosovo müssten einen Weg für eine friedliche und prosperierende Zukunft finden und entsprechend frei entscheiden. Österreich könne dort helfen, wo die beiden Länder keinen Kompromiss finden würden, sagte Nehammer.