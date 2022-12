Serbien: Armee in „höchster Kampfbereitschaft“

Angesichts von Spannungen im Kosovo hat die serbische Regierung die Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Präsident Aleksandar Vucic habe „höchste Kampfbereitschaft“ angeordnet, erklärte der serbische Verteidigungsminister Milos Vucevic am Montagabend. Serben in der ethnisch geteilten Stadt Mitrovica errichteten zudem am Dienstag neue Straßensperren.