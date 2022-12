Kosovo schließt größten Grenzübergang zu Serbien

Auf dem Balkan schaukeln sich die Streitigkeiten zwischen Serbien und dem Kosovo hoch. Nachdem Serbien wegen der wachsenden Spannungen mit der Regierung in Pristina die Armee in Alarmbereitschaft versetzt hatte, schloss der Kosovo am Mittwoch Merdare, den größten Grenzübergang zu dem Nachbarland.