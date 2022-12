EU einigt sich auf Visa-Freiheit für Kosovo

Antrag auf Mitgliedschaft in der EU gestellt

Ebenfalls am Mittwoch hatte der Kosovo offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU gestellt. Formell hat das Land lediglich eine „EU-Beitrittsperspektive“. Haupthindernis bei der EU-Annäherung ist, dass fünf EU-Mitgliedsländer - Spanien, Rumänien, die Slowakei, Griechenland und Zypern - den Kosovo nicht als unabhängigen Staat anerkennen. Der Kosovo hatte im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, wird aber von Belgrad bis heute als abtrünniges Gebiet betrachtet.