Weiter Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo

Erneut Schüsse auf Polizei in Kosovo

Bevor die Kennzeichenverordnung in Kraft treten hätte sollen, fielen Schüsse im Grenzbereich. Demonstrierende errichteten Straßenblockaden. Nur wenige Monate später scheint sich das Szenario jetzt zu wiederholen: In der Nacht auf Freitag schossen laut Polizei und Geheimdienst serbische Militante in Zvecan auf kosovarische Sicherheitskräfte. Dabei erlitt ein Polizist leichte Verletzungen, sein Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Bereits am Dienstag hatten Serbinnen und Serben Wahlhelfer und Sicherheitskräfte mit Schüssen vertrieben, als sie die Wahl vorbereiten wollten.