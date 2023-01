Immer mehr Frauen und Männer tauchen ins Eiswasser

Das Eisbaden findet immer mehr Anhänger. An den vielen Kärntner Seen hüpfen täglich nicht nur die harten Männer in die kalten Fluten. Das Wasser hat derzeit nur vier bis fünf Grad. Auch Frauen packen ihren Bikini aus. Eisbaden ist gesund, weil sich das abwechselnde Verengen und Weiten der Blutgefäße positiv auf das Immun-, Herz- und Kreislaufsystem und die Psyche auswirkt. Von 2. bis 5. März gibt es wieder ein Retreat in Bad Bleiberg, in einem bemerkenswerten Programm mit Nicola Felsberger und Luke Goodlife kann man heilsame Rituale und Momente des Staunens erleben.