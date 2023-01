Reiseeinschränkungen haben sich nur teils gelohnt

Zur Erinnerung: Das Covid-Zertifikat diente zum Nachweis einer Corona-Impfung, eines Tests oder einer überstandenen Infektion. Es ermöglichte während der Reisebeschränkungen, dass beispielsweise ein Impfnachweis aus Österreich auf dem Handy auch an der Grenze zu Frankreich oder in einem Restaurant in Italien anerkannt wurde. Dieses Instrument ist laut Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfern europaweit genutzt worden. So seien Reisebeschränkungen nach der Einführung des digitalen Nachweises vereinheitlicht und für Zertifikat-Inhaberinnen und - Inhaber später vollständig aufgehoben worden, hielten sie in einem Bericht fest.