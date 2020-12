Reisebeschränkungen zu Pandemie-Beginn wirksam

„Nicht zielgerichtete Beschränungen nicht gerechtfertigt“

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass strenge, nicht zielgerichtete Reisebeschränkungen in vielen Ländern wahrscheinlich nicht gerechtfertigt sind (...)“, heißt es in der Studie. Ausnahmen seien aber Länder, die entweder gute internationale Reiseverbindungen haben oder insgesamt eine sehr geringe Inzidenz aufweisen. Zudem könnten Beschränkungen auch in Ländern wirksam sein, die sich an der Grenze zum exponentiellen Wachstum befänden - nicht aber dort, wo sich das Virus bereits rasch ausbreite, hieß es.