Mutmaßlicher Frauenmörder bemitleidet sich selbst

Fast weinerlich berichtet Christian L. von seiner misslungenen Beziehung, seinem anstrengenden Leben und seiner schwierigen psychischen Situation. Eine bizarre Szene, bedenkt man, warum der Gastronom vor Gericht steht. Der Pinzgauer (42) muss sich seit Mittwoch in Salzburg wegen Mordes an seiner Noch-Ehefrau Sabrina L. (30) verantworten. Laut Gutachter wurde das Opfer am 13. Mai 2022 zunächst gewürgt - so heftig, dass der Schildknorpel brach. Danach stach Christian L. dreimal mit einem spitzen Fleischmesser zu, durchbohrte sogar den Brustkorb. Sabrina L. verblutete in der Gasthaus-Küche. Der Leichnam wurde kurz darauf von der Mutter des mutmaßlichen Mörders gefunden. Er hatte sie telefonisch über einen Streit informiert.