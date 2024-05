Verkehr nicht nur auf Tauernautobahn ein Problem

Die Wunschliste der Salzburger an die Landesregierung wird immer länger. Die „Krone“ beleuchtet in ihrer Serie jene Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen. Dabei wird klar, dass Verkehr, auch nicht im unmittelbaren Stau-Bereich der Tauernautobahn, in vielen Facetten für die Salzburger starkes Verbesserungspotenzial hat.