Hiobsbotschaft für Pinzgau bei Derby-Niederlage

Kurz nach dem Verletzungsschock gingen die Gastgeber durch eine direkt verwandelte Ecke von Elias Kircher in Führung. „Ein unglaubliches Tor“, schwärmte Bischofshofen-Trainer Thomas Schnöll. Sein Schützling Kristo Shehu besorgte dann in der zweiten Halbzeit den 2:0-Endstand. „Wir haben extrem gut gespielt und hätten die Partie schon früher entscheiden müssen“, meinte der Coach. Auch Pinzgau-Übungsleiter Johannes Schützinger gab zu: „Bischofshofen hat verdient gewonnen, war viel giftiger als wir.“ Bei den Saalfeldenern liegt der Fokus jetzt auf dem Landescup-Finale am Mittwoch.