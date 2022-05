Im Hinkelsteinbad weht schwarze Fahne für Sabrina

Sabrina L. (30) plante, an diesem Tag ihre Poolbar zu eröffnen – die Mutter zweier Töchter wollte heuer als Buffet-Pächterin die Saison alleine stemmen. Im Winter hatte sie beim Liftstüberl gearbeitet – im Ort war sie tief verwurzelt und beliebt. „Sie war fleißig, charmant und liebenswürdig. Sie werden niemanden im Dorf finden, der Schlechtes über sie redet“, sagt Johann Warter, Bürgermeister von Piesendorf. Er selbst stand am Vortag den Angehörigen bei, die nach den tragischen Ereignissen vom Kriseninterventionsteam betreut werden. „Es herrscht bei uns eine tiefe Betroffenheit. So etwas Schlimmes habe ich als Bürgermeister noch nie erlebt.“ Andere Einheimische zeigten sich ähnlich erschüttert.