Am Marathon-Tag lohnt sich Umstieg auf die Beine

Tausende werden am Sonntag auf den Beinen sein. Nicht nur, weil das Wetter am Muttertag zum Spazierengehen einlädt. Sondern auch wegen des jährlichen Salzburg Marathons, der ebenda über die Bühne „läuft“. Der Start des Großevents befindet sich auf der Staatsbrücke. Die 21,0975 Kilometer lange Strecke – beim Marathon werden zwei Runden absolviert – führt über Hellbrunn, entlang des Leopoldskroner Weihers und Maxglan nach Mülln und endet nach einer weiteren Salzach-Überquerung in der Hofstallgasse (siehe Grafik unten). Die Läuferinnen und Läufer haben an diesem Tag Vorrang. Zumindest bis zum Nachmittag.