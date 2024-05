Unmut bis Empörung an Universität Salzburg

Große Verwunderung bis Empörung herrsche an der Universität Salzburg. So beschreibt ein informierter Uni-Mitarbeiter die Stimmung, nachdem die Kandidatenliste für die Hearings am 21. und 22. Mai präsentiert wurde. Seinen Namen möchte er in der Öffentlichkeit nicht bekannt geben. Die Wahl eines neuen Rektors polarisiere zu sehr und mutiere immer mehr zum Kräftemessen zwischen Senat und Unirat.