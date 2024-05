Nach Streit raubte Mann seine Bekannte aus

„Weil wir uns gestritten haben, raube ich dich jetzt aus“!“ So oder so ähnlich dürfte sich eine Tat am Donnerstagvormittag in Elsbethen im Salzburger Flachgau zugetragen haben. Einer 24-Jährigen wurde nämlich von ihrem Bekannten, einem 21-Jährigen, die Handtasche gewaltvoll weggenommen. All das nach einem persönlichen Disput auf einem Spazierweg an der Salzach.