Mordprozess nach Bluttat an zweifacher Mutter (33)

Eine Rückblende: Am 13. Mai 2022 gegen 14 Uhr wurde Sabrina L. (33) von ihrer Schwiegermutter tot in einer Blutlache aufgefunden. Die Leiche, die in der Küche des Gasthauses ihres Noch-Ehemanns in Piesendorf lag, wies drei Messerstiche im Brustkorbs auf. Die Einstiche waren so heftig, dass das Messer teils auf der anderen Seite wieder herauskam. Außerdem wurde die zweifache Mutter mit einem Geschirrtuch oder einem Handtaschen-Griff gewürgt, glauben die Ermittler.