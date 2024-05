Reh-Riss am Irrsee: „Wolf war vielleicht bei uns“

Ein totgebissener Rehbock ist Mitte April in der oberösterreichischen Grenzgemeinde Oberhofen am Irrsee gefunden worden. Jetzt steht nach einer DNA-Prüfung endgültig fest: Der Wolf hat den Vierbeiner erwischt. Das Raubtier dürfte danach auch noch ein Pony angegriffen haben, vermuten die Experten aus Nachbar-Bundesland. Salzburgs Wolfsbeauftragter, Hubert Stock, betont auf Nachfrage: „Es könnte aufgrund des Aktionsradius gut möglich sein, dass der Wolf auch in unserem Bundesland unterwegs war.“