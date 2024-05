Ringer Markus Ragginger verpasst Olympia-Ticket

Markus Ragginger ist beim Olympia-Qualifikationsturnier der Ringer in Istanbul auf der Strecke geblieben. Ragginger (bis 97 kg/griechisch-römischer Stil) verlor am Freitag in der Hoffnungsrunde – nach einem Erfolg gegen den Schweizer Ramon Betschart – seinen zweiten Kampf gegen den Ukrainer Wladen Kozljuk.