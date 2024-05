Erst ein Schrittmacher half gegen das Schnarchen

Besserung erlebte Probst erst, als er an der Universitätsklinik für Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten einen Zungen-Schrittmacher eingesetzt bekam. Der Salzburger ist erleichtert. Er beschreibt den Effekt der Operation so: „Ich bin jeden Tag ausgeschlafen und topfit. Ich habe enorm viel an Lebensqualität gewonnen.“