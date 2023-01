Tag 3: Klima-Blockaden heizen Stimmung weiter auf

Den dritten Tag in Folge haben Klimaaktivisten der Letzten Generation eine Störaktion in Wien abgehalten. Nach Blockaden vor Schulen am Montag und dem Lahmlegen des Wiener Pratersterns am Dienstag hieß es am Mittwoch Stillstand am Westbahnhof. Die Stimmung vor Ort war mehr als aufgeheizt.