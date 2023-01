Deutliche Mehrheit hält Blockaden für sinnlos

Hat Alarmismus Negativ-Effekt?

Oecolution-Chefin Elisabeth Zehetner fasst die Ergebnisse so zusammen: „Panik-Aktionen retten unsere Erde nicht. Es braucht massive Investitionen in Wissenschaft und Technologie.“ Ungeachtet dessen will sich die Letzte Generation bis Freitag weiter auf Straßen setzen. Und Staus im Morgenverkehr produzieren. Ziel: Die Politik zum Einlenken zu bewegen.